Rapporto 2016 Fiamme Gialle: un milione di interventi di polizia economica e finanziaria

Scoperti appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi; Triplicati i casi di frode emersi nel campo dell'evasione internazionale

Un milione di interventi di polizia economia e finanziaria in un anno di attività della Guardia di Finanza, che ha presentato il suo rapporto 2016 alla presenza del ministro dell'Economia e del comandante generale Giorgio Toschi.



Un anno intenso, lo ha definito il generale Toschi, comandante generale della Guardia di Finanza, che ha subito voluto ringraziare gli uomini e le donne di tutti i reparti, collegati dalle sedi regionali col comando generale di Roma. Si è sempre rivolto al ministro dell'Economia Padoan, per dirgli che sono stati raggiunti e ampiamente superati tutti gli obiettivi assegnati a inizio anno. Un milione gli interventi di polizia economica e finanziaria. Triplicati i casi di frode emersi nel campo dell'evasione fiscale internazionale, dalla detenzione all'estero di capitali, ha detto il generale, all'esterovestizione di persone fisiche e giuridiche, fino ai trasferimenti di redditi in giurisdizioni fiscali più favorevoli.

Scoperti appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi di euro, più del triplo del valore di quelli scoperti nel 2015. Sequestrate disponibilità patrimoniali per oltre 781 milioni, e 2,6 sono i miliardi sottratti alla criminalità di stampo mafioso. 180 milioni i prodotti illegali sequestrati poiché contraffatti, piratati o pericolosi, per un valore di oltre 2,4 miliardi di euro.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi del Gen. Giorgio Toschi comandante generale Guardia di Finanza; Pier Carlo Padoan ministro dell'Economia