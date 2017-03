Rimini: 5 milioni di rosso per la provincia, Gnassi pronto a esposto

La Provincia di Rimini vive una "grave situazione finanziaria", con un rosso da cinque milioni di euro nel bilancio, e "di difficolta' nella gestione dei servizi". Cosi' nei prossimi giorni il presidente, Andrea Gnassi, inviera' un "esposto cautelativo" alla Procura e alla Prefettura di Rimini, e alla Corte dei conti di Bologna. Un'iniziativa, aggiunge, di livello nazionale. Il problema, infatti, come sottolinea l'Unione province italiane, "investe l'intero corpo delle Amministrazioni provinciali del Paese, le quali, sospese da anni in un limbo paradossalmente aggravatosi dopo il voto referendario dello scorso 4 dicembre, non hanno le risorse necessarie per approvare i bilanci 2017 in equilibrio e, soprattutto, garantire la continuità dei servizi". Serve dunque un intervento "urgente" del governo che "risolva alla radice un problema che si riversa ogni giorno in maniera seria sulle comunità locali". Nelle more, Rimini, cosi' come nelle altre Province, prosegue Gnassi, "per senso di responsabilità sta facendo l'impossibile per garantire i servizi essenziali, ben sapendo che la situazione di difficoltà amministrativa e finanziaria in cui versano gli Enti provinciali ha pesanti conseguenze sugli amministratori, sui dirigenti, sui funzionari, dal punto di vista della responsabilità amministrativa, erariale, civile, penale". Da qui l'esposto, "a tutela- conclude- della stessa amministrazione e della comunità riminese"