ABS: Biagio Bossone è il nuovo Presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese

Matteo Mularoni lascia la guida di ABS; gli succede Biagio Bossone, già Presidente di Banca Centrale. Il passaggio di consegne in occasione del convegno – organizzato al Kursaal – sul tema degli NPL

"Un'esperienza umanamente formativa", così Matteo Mularoni ha definito il suo percorso alla guida di ABS. “Un mandato di scopo, il mio. Si cercava un presidente esterno ma non estraneo, al Mondo delle banche – ha detto -, perché il problema degli NPL riguarda tutti. L'obiettivo è stato raggiunto, e oggi presentiamo la nostra proposta”. L'Asset quality review, con regole chiare, è l'elemento centrale del progetto; e poi la Centrale Rischi, da attivare al più presto. Mularoni ha parlato di strabismo – a questo proposito – da parte di chi da una parte invoca l'internazionalizzazione, e dall'altra non vuole che questo organismo sia dialogante con l'esterno. Un messaggio non troppo velato al nuovo Esecutivo, assente oggi al Kursaal, così come i vertici di Banca Centrale. Ma non è mancata una mano tesa, da parte di ABS. Il Presidente uscente ha infatti definito “rassicuranti”, le dichiarazioni del Segretario Celli in merito alla volontà di percorrere la strada della gestione interna degli NPL. E poi un ringraziamento ai sindacati e alle associazioni di categoria. “Quello degli NPL, ha detto Biagio Bossone, è un problema nazionale. L'azione di Banca Centrale è necessaria ma non sufficiente; sono necessarie anche riforme da parte del Governo, ad esempio sull'impianto giuridico e il regime di insolvenza. Numerosissimo il pubblico intervenuto. Tra i relatori Stefano Ambrosini, del Comitato degli esperti di ABS. “Gli NPL – ha dichiarato – sono un problema potenzialmente devastante, ma anche un'opportunità, se gestita in modo ottimale. Occorre evitare la tentazione della svendita”. Secondo Giovanni Sabatini, Direttore di ABI, “non vi è una correlazione tra smobilitazione di stock di crediti deteriorati e crescita del settore bancario”. Numerosi altri esperti hanno preso la parola: Marcello Valignani, Marco Nonni, Giulio Romani, Lia Zicchino, Marco Cattaneo. Il direttore del Centro Ricerca LUISS DREAM, Gian Domenico Mosco, ha sottolineato che “per San Marino sarebbe importante avere accesso alle informazioni relative agli altri sistemi creditizi, in particolare quello italiano”