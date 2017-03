Npl, Abs presenta il suo progetto - SEGUI LA DIRETTA

Si aperto questa mattina alle 10,30 al Kursaal l'incontro organizzato dallì'associazione bancaria sammarinese dal titolo "Progetto NPL: dall'analisi del problema all'individuazione di una soluzione di sistema". Interverranno, tra gli altri, oltre al presidente Abs, Matteo Mularoni, Stefano Ambrosini, Biagio Bossone, Marco Cattaneo, Giulio Romani e Giovanni Sabatini. Al centro del dibattito i Non Performing Loans - prestiti non performanti: crediti per i quali la riscossione è incerta. "Esiste una pluralità di approcci al problema dei Npl – ha detto il presidente abs Mularoni in una nota - l’Associazione Bancaria Sammarinese presenterà la propria proposta, indicando la soluzione ritenuta più idonea ed efficace per il nostro Paese. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul nostro sito.



