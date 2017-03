TLC: Zafferani incontra i vertici Telecom a Roma, a breve la firma di una lettera di intenti

Ieri a Roma il Segretario di Stato alle Telecomunicazioni, Andrea Zafferani ha incontrato il Vice Presidente di Telecom Italia, Stefano Ciurli. L'occasione per fare il punto della situazione con il concessionario della telefonia mobile in Repubblica alla luce delle nuove linee di intervento illustrate in Consiglio: dalla volontà del Governo di muoversi verso la costituzione di compagnie sammarinesi, alla gestione in 'multioperatore', fino all'intenzione di aprire alla concorrenza. Le parti hanno stabilito di procedere alla stesura di una lettera d'intenti, aggiornata rispetto a quella già siglata tre anni fa, nella quale mettere nero su bianco passaggi di comune interesse con l'impegno di concretizzarli. Tra i punti anche la sperimentazione di nuove tecnologie in territorio. Come tema di discussione non poteva mancare poi la fibra ottica: ribadite le criticità rispetto a scelte definite non trasparenti da parte dell'Azienda dei Servizi. “Spetterà ora al Governo – ricorda Zafferani – considerare se sarà più efficiente per lo Stato offrire la rete pubblica “accesa” agli operatori o metterla a disposizione “spenta” lasciando che siano gli stessi gestori a farla funzionare”.



