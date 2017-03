Riunione per il Comitato Credito e Risparmio: sotto esame la situazione del sistema bancario

Banca Centrale, in una nota stampa, informa che nella giornata di Ieri si è riunito il Comitato Credito e Risparmio nel corso del quale è stata presa in esame la situazione del sistema bancario e finanziario Sammarinese alla luce degli ultimi interventi decisi dal Congresso di Stato e dall'Autorità di Vigilanza. Sono state inoltre esaminate alcune preliminari linee di riorganizzazione del sistema bancario finalizzate al suo rafforzamento, presidio e tutela dei risparmiatori. Nella circostanza sono state approfondite le direttrici del progetto di riorganizzazione che coinvolgerà prossimamente BCSM in particolare nell'attività di Vigilanza.