Innovazione tecnologica, Podeschi: "E' necessario puntare su fattore geografico e settori di nicchia"

Sul Titano si intensifica la riflessione su come diventare realtà attrattiva per le imprese che vogliono investire in ricerca ed innovazione

Economia con un click: nel mondo è corsa all'innovazione tecnologica, l'Italia tenta faticosamente di stare al passo, San Marino cresce in infrastrutture e consapevolezza, tuttavia ancora ampio il gap da colmare. E' l'Information and Communication Technologies l'universo di riferimento, al cui interno c'è tutto ciò che fa muovere l'economia oggi. Si stima infatti che il mercato dell'Ict sarebbe in grado di garantire in Europa 800mila nuovi posti di lavoro entro il 2020. Ingegneria, contabilità, assistenza infermieristica, medicina, arte, architettura: sempre più rilevante la necessità di aumentare per quasi tutte le professioni le competenze digitali, senza prescindere dalle abilità tradizionali. In Italia ogni anno ci sono 60mila figure professionali che le aziende faticano a trovare. Per assicurare prosperità è quindi necessario – regola che vale per tutti – investire sui giovani, incentivando percorsi di studio a carattere tecnico-scientifico: social media, web marketing ed e-commerce manager, digital strategist, sviluppatori software, sono solo alcune delle figure più richieste al momento. Anche il Titano punta sulla capacità di sviluppare idee: va in questa direzione “il decreto delegato in materia di Start Up ad alta tecnologia”, approvato nell'ultima seduta consiliare, a due anni dall'inaugurazione dell'Incubatore d'Impresa. Fondamentale è la sinergia fra scuola, Università, pubblica amministrazione, aziende: tutte legate a doppio filo al tema dell'innovazione. Creare un nuovo modello di Paese, l'obiettivo dichiarato dal Governo. “La politica – conferma il Segretario Podeschi davanti alle telecamere di Indaco – deve assicurare questo processo di cambiamento”.



Nel video l'intervista a Marco Podeschi, Segretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la Ricerca.



sp