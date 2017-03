Bossone: su Cassa operazione da manuale

Non si è fatta attendere la replica di Biagio Bossone, Presidente Abs, al Corriere della Sera. Il finanziamento a Cassa fu un'operazione di salvataggio di natura sistemica e venne sostenuto da Vigilanza e governo.

Il prestito fu restituito e il contribuente ci guadagnò. Un'operazione da manuale, commenta Bossone, di cui le istituzioni sammarinesi si possono vantare come best practice.

Lo abbiamo intervistato via skype. Sentiamolo.