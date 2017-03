One Gallery: firmata la richiesta di ammortizzatori sociali, 62 dipendenti verso la mobilità

L'esperienza dei lavoratori del One Gallery Outlet si chiude, per il momento, con una richiesta di mobilità. Questa mattina la firma per gli ammortizzatori sociali nella sede della Segreteria al Lavoro. Presenti il segretario di Stato, Andrea Zafferani, le tre sigle sindacali e rappresentanti dell'azienda.



Sono 62 i dipendenti interessati dalla misura permessa dal decreto legge 29 del 2017. Le nuove norme prevedono la possibilità di allontanarsi dall'azienda per giusta causa nell'ipotesi in cui l'impresa sia in ritardo nei pagamenti degli stipendi. I lavoratori sono ancora in attesa delle mensilità di gennaio e febbraio.



“E' stato l'ultimo atto per i dipendenti”, ha commentato Alfredo Zonzini, segretario Fulcas-Csu, al termine della riunione. L'incontro si è svolto in un clima sereno, fanno sapere dalla Segreteria di Stato. Tra i prossimi passi, potrebbe esserci la convocazione del Comitato Tripartito, composto da due membri del Congresso di Stato, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali con lo scopo di approfondire la questione.



mt