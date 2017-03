Processo di internazionalizzazione, prof. Ferdinandi: "Bisogna prepararsi per tempo"

“Think Future”: domani sera alle 21, alla sala Montelupo di Domagnano, Università di San Marino e istituzioni insieme per un evento su giovani e internazionalizzazione. Nell'occasione 11 studenti riceveranno il diploma del secondo Corso di Alta Formazione proprio in Processi di Internazionalizzazione. Nell'intervista, qualche anticipazione sulla serata dal Direttore Scientifico, Massimo Ferdinandi, Ambasciatore di San Marino in Vietnam, il quale pone l'accento anche sul carattere innovativo del Corso.