Polo della Moda, Michelotti: "Cantiere aperto, lavori in due fasi"

Voci insistenti nell'ultimo periodo davano per bloccato l'investimento in zona Rovereta. “In realtà – ribadiscono dalla Segreteria al Territorio – tutto procede tranquillamente"

“L'investimento non partirà”: questa la voce rimbalzata ultimamente nel Paese sul Polo della Moda. Ne ha parlato sulla stampa locale anche il capogruppo della Dc Alessandro Cardelli. “I lavori – afferma il Segretario di Stato per il Territorio – sono invece cominciati e vanno avanti tranquillamente”. Il cantiere aperto al momento è quello per lo spostamento della strada a valle. Solo a fronte di questo primo intervento si potrà garantire il collegamento viario nella zona nei prossimi mesi; poi una volta dislocata la strada, si proseguirà con la seconda fase dei lavori mirati allo sbancamento dell'area dove dovrà sorgere la parte edificata.

"Poche settimane fa – ha inoltre ricordato Michelotti - abbiamo avuto un incontro con il Gruppo Borletti: oltre a manifestare la volontà di proseguire nella realizzazione di The Market – fa sapere - hanno fornito rassicurazioni sull'utilizzo di imprese e maestranze sammarinesi”.

Nel video l'intervista ad Augusto Michelotti, Segretario di Stato Territorio



sp