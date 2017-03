Be-Wizard 2017, al via la nona edizione

Torna a Rimini Be-Wizard. Dal 31 marzo al 1 aprile, l'appuntamento con il Digital Marketing che è giunto alla sua nona edizione. Tema di quest'anno la Digital Experience, su cui interverranno relatori internazionali di grande esperienza.

Solo per citare un nome, Lisa Myers: la sua agenzia, Verve Search, ha vinto il premio "Best Small SEO Agency" agli European Search Awards per due anni consecutivi, nel 2015 e nel 2016.

Durante l'evento si darà spazio agli approfondimenti sul mondo digitale, ma anche al networking perché "la Digital Experience si costruisce offline".



Nel video l'intervista a Marco Baroni, amm. delegato Titanka.