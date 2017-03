Adesso.sm e rilancio del turismo: le posizioni degli operatori

Prima sintonia tra maggioranza e associazioni di categoria per rilanciare il settore turistico. Dopo l'incontro nei giorni scorsi tra Adesso.sm e gli Imprenditori Uniti Sammarinesi, i rappresentanti degli operatori hanno espresso apprezzamento per l'intenzione della maggioranza di confrontarsi sullo sviluppo di un settore definito “essenziale” per l'economia del Paese.



Tra le cose più urgenti da realizzare, secondo la presidente dell'Usc, Andreina Bartolini, c'è la creazione di un polo di intrattenimento in Città. Gli eventi per far divertire i visitatori sono pochi, spiega Bartolini. “Dobbiamo far sì che i turisti rimangano e pernottino – prosegue - invece di star qui solo due ore”. Per la presidente dei commercianti, poi, non bisogna dimenticarsi delle attività lungo la superstrada e nei diversi castelli.



mt



Nel video l'intervista a Mirko Dolcini, presidente Osla