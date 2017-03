Progetto Coop: premiata la cooperativa 'Le Origini'

Chiuse le iniziative i occasione del 40° anniversario Titancoop

La Cooperativa Le Origini premiata si sono concluse le iniziative organizzate da Titancoop per i quarant’anni dalla nascita della cooperativa.



Il Premio Progetto “Coop” è un concorso ideato al fine di premiare i migliori progetti per la creazione di una nuova cooperativa sociale o di servizio da realizzarsi nella Repubblica di San Marino. L’obiettivo del premio è valorizzare la storia del cooperativismo sammarinese incentivando la costituzione di nuove imprese in forma cooperativa, promuovendo l'innovazione organizzativa, sociale e tecnologica e l'attenzione ai temi della sostenibilità e dell'inclusione sociale facendo perno sulle nuove generazioni e sull'esperienza di quelle mature.

Tante le idee innovative proposte dai partecipanti: dalle nuove forme di turismo con particolare attenzione ai valori del territorio sammarinese e all’educazione ambientale, al recupero e alla rivalutazione dell’artigianato e delle tradizioni locali, a modalità innovative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la loro distribuzione.

Il lavoro, coordinato dal Professor Leonardo Tagliente, e dopo un’attenta analisi da parte dell’apposita Commissione di Valutazione, ha portato alla premiazione dell’idea presentata della Cooperativa Le Origini.