Dimissionamento vertici Carisp: "Non ci risulta"

La notizia lanciata in prima pagina dall'Informazione sul dimissionamento di Cda e Direttore di Carisp rimbalza sui social ma non trova riscontri. In maggioranza la notizia di un'ulteriore accelerazione rispetto alla convocazione dell'assemblea dei soci fissata il 10 aprile non risulta fondata. Smentisce lo stesso Direttore Generale Luca Simoni, che in una lettera inviata al sito giornalesm.com afferma di essere regolarmente al lavoro. Un laconico “no comment”, invece, dal presidente di Cassa Pietro Giacomini. Quel che si sa è che uscirà probabilmente in giornata una posizione ufficiale. Confermata invece la notizia del recente incontro fra Banca Centrale e Cassa di Risparmio. Il 5 aprile in Commissione Finanze ci sarà l'audizione dei vertici di Bcsm che in seduta segreta riferiranno proprio sul percorso che dovrà intraprendere Carisp.