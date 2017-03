Nuove opportunità di investimento San Marino-Romania, oggi l'incontro tra imprenditori e diplomatici

Si consolidano i rapporti economici tra San Marino e Romania. Questa mattina l'incontro tra imprese del Titano e diplomatici romeni per conoscere le opportunità di investimento offerte da entrambi i Paesi. Tra i partecipanti al seminario - organizzato dalla Camera di Commercio – erano presenti l'ambasciatore della Romania, George Bologan, e il segretario di Stato all'Industria, Andrea Zafferani.



Dal meeting è emersa l'esigenza, per San Marino, di stringere nuove relazioni estere oltre a quelle con l'Italia. “La crisi si può battere con opportunità, sistema fiscale che aiuti gli imprenditori, coraggio e creatività”, ha affermato l'Ambasciatore. Per attrarre nuovi investitori, Zafferani ha annunciato la creazione di un'agenzia per lo sviluppo per rendere noto, a livello internazionale, tutto quello che il Paese può offrire agli investitori stranieri.



Mauro Torresi



Nel video Norina Boru (consigliere economico dell'Ambasciata di Romania) e Andrea Zafferani (segretario di Stato Industria) spiegano perché un'impresa sammarinese dovrebbe investire in Romania e viceversa



