Il protezionismo di Trump spaventa la Coldiretti: "A rischio 414 milioni di esportazioni da E-R"

Sono oltre 414 milioni di euro di esportazione agroalimentare dall'Emilia Romagna agli Stati Uniti che vengono messi a rischio dalla paventata politica "protezionistica" del presidente americano Donald Trump. Secondo elaborazioni di Coldiretti Emilia Romagna su dati Istat, il 7,1% dei 5,8 miliardi delle esportazioni agroalimentari regionali varcano l'Atlantico per approdare negli Stati Uniti che nel 2015 sono diventati il terzo partner commerciale della regione dopo Germania e Francia.



"I prodotti di qualità dell'Emilia Romagna - commenta Coldiretti Emilia Romagna - sono un forte richiamo per gli americani, con ampio spazio conquistato sui mercati statunitensi da vino e formaggio. Il Parmigiano Reggiano da solo occupa quasi un quarto delle esportazioni regionali verso gli USA, raggiungendo quasi 100 milioni di euro, arrivando ad insidiare il primo posto della Francia. Il rischio di chiusura delle frontiere o l'imposizione di pesanti dazi pone comunque l'esigenza di affrontare l'evidente problema di proliferazione sul mercato statunitense del fenomeno dell'italian sounding. Un fenomeno che vale già 20 miliardi e che colpisce molti prodotti proprio dell'Emilia Romagna, in particolare il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma e il Lambrusco, di cui si trovano numerosi cloni tarocchi sul mercato americano".