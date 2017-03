Trump guerra all'Ue, pronti a dazi del 100% anche prodotti made in Italy

L'amministrazione degli Stati Uniti sta valutando di imporre dazi punitivi del 100% sugli scooter Vespa (della Piaggio), l'acqua Perrier (di Nestlè, che produce anche la San Pellegrino) e il formaggio Roquefort in risposta al bando dell'Unione Europea sulla carne di manzo statunitense trattata con gli ormoni.



Pronta la risposta del premier Gentiloni "La qualità non ha frontiere ed è benessere per tutti". Dalla Piaggio, Colaninno commenta: “Gli scooter? Li invieremo dal Vietnam, esportiamo solo il 5% negli Usa, per noi è più danno d'immagine”. Mentre il Consorzio di Parma afferma che il loro mercato americano vale 80 milioni euro.