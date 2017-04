Turismo: aumentano visitatori stranieri, ma cala la spesa

Sono stati 56 milioni i visitatori stranieri che hanno viaggiato in Italia nel 2016, l'1% in più rispetto all'anno precedente. Un dato positivo che fa da contraltare al calo di turisti italiani che diminuiscono del 2%. Altro dato negativo, il calo della permanenza dei turisti stranieri nel Bel Paese e della spesa.

Per Confcommercio, dal 2001 questo ha portato un mancato guadagno di 45: 16 anni fa infatti un turista spendeva in media 1.034 euro, mentre ora ne spende 661, il 36% in meno.