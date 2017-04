San Marino alla BIT di Milano perché “immaginarla non basta”

Tre i colori dominanti in questa edizione del BIT: il verde di un turismo ecosostenibile che, nonostante la crescita costante dell’ultimo decennio, continua a fornire - a detta degli addetti ai lavori – numeri da capogiro, senza alcuna intenzione di fermarsi.

Il bianco dei quasi 7.500 chilometri di coste e delle facciate marmoree dei musei che si affacciano nelle centinaia di città d’arte che costellano la Penisola.

Il rosso dei prodotti enogastronomici che, per buona pace dei possibili dazi statunitensi, attirano amanti del vero gusto da tutto il mondo.

Ne scaturisce un tripudio del tricolore, declinato in tutte le bellezze che lo stivale sa offrire.

Fra queste, San Marino, in centralissima posizione nel padiglione, con una nuova campagna promozionale



Nel video l'intervista a Nicoletta Corbelli, Dirigente Ufficio Turismo