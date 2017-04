BIT Milano: l'Italia va forte col "green", lo "slow" e il turismo esperienziale

Per un territorio da vedere e vivere attraverso i suoi borghi sparsi

Il turismo sta cambiando e sono i dati a confermare il trend. Aumento, seppur limitato ad un +1% dei visitatori stranieri in Italia, ma diminuzione della loro permanenza e della spesa. Ed è allora su questo settore che le Regioni hanno deciso di investire per rendersi sempre più appetibile ai mercati esteri, mettendo in campo proposte all'insegna del turismo dell'esperienza.

Si punta così al turismo “slow” e “green”, affinché il viaggiatore possa assaporare veramente la filosofia e le tradizioni che un borgo custodisce.



Nel video le interviste a Andrea Corsini (Ass. Turismo E-R), Raimondo Orsetti (Dir. Sviluppo e Valorizzazione Marche) e Alberto Corti (Resp. Turismo ConfCommercio)



FM