A Serravalle pserata Tlc sulla necessità delle nuove tecnologie per lo sviluppo del Paese

Sulla scia delle novità comunicate ieri dal Congresso di Stato, in particolare l'utilizzo delle frequenze 4G di Telecom che porterà entro un paio di mesi o poco più, a navigare ad alta velocità su tutto il territorio sammarinese -, si è tornati a parlare di Telecomunicazioni nella serata pubblica organizzata dalla Giunta di Castello alla sala polivalente di Serravalle. L'occasione per chiarire dubbi e fornire informazioni ai cittadini per meglio comprendere i passi che la Repubblica sta compiendo in uno dei settori fondamentali per lo sviluppo del Paese. Presenti i segretari di Stato Podeschi e Zafferani che hanno parlato delle ultime deliberazioni in materia. Mentre Marco Renzi dell'Ufficio Progettazione - Dipartimento Territorio ha illustrato il Piano Territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base, piano con l'obiettivo della migliore copertura del territorio per il segnale di telefonia mobile, che comprende il servizio voce ma soprattutto il servizio dati, che sarà utilizzato specialmente dalle nuove tecnologie 4G e 5G. Nel Piano si guarda anche alla tutela della salute quindi alla riduzione dei campi magnetici generati dalle antenne già presenti sul territorio e in generale dai telefonini. Campi magnetici da ridurre tra l'altro nei limiti previsti dal codice ambientale (limite molto restrittivo, il più basso d'Europa). I siti – spiega Renzi - dovranno essere di proprietà pubblica e accessibili da almeno tre operatori, in 'co-siting'. Dovranno essere strategici e utilizzabili anche in caso di calamità naturale, sono progettati in vista delle nuove tecnologie. Su di essi potranno inoltre essere installati apparati dell'amministrazione. Tutto ciò – conclude Renzi – consentirà anche di razionalizzare tutti i siti radianti presenti sul territorio, in particolare quelli del sito Unesco. La parola poi ai rappresentanti delle associazioni che si occupano di sviluppo digitale. William Casali e Francesco Chiari concordano sul ruolo di primo piano giocato dall'Agenzia per lo sviluppo digitale, per dare la chiave di lettura migliore sulle cose da fare per risolvere il nodo Tlc e avviare così un piano di sviluppo inserito nel giusto contesto ICT, Information and Communication Technologies, attraverso l'Agenda digitale sammarinese. Altro elemento da non sottovalutare – precisa Casali – è la sovranità digitale per capire come progettare una infrastruttura Tlc. La particolare dimensione del nostro territorio – aggiunge Chiari – e i progetti virtuosi come quella legato alla fibra ci danno la possibilità di essere un “laboratorio di eccellenza”.