I sindacati incontrano il Segretario alle Finanze sul sistema bancario

È stato concordato per venerdì 7 aprile alle 16.00 a presso Palazzo Begni, l'incontro chiesto con urgenza dalla CSU al Segretario di Stato per le Finanze e per conoscenza al Congresso di Stato sul sistema bancario. Una richiesta di incontro che parte dalla forte preoccupazione delle Confederazioni Sindacali per le continue indiscrezioni che ormai quotidianamente si leggono sulla stampa in merito alla situazione di grande difficoltà in cui versa il sistema bancario. La CSU ribadisce che il superamento delle difficoltà del sistema bancario sammarinese, costituisce una condizione determinante per assicurare una prospettiva di sicurezza economica per il paese e di rilancio dello sviluppo e dell'occupazione.



