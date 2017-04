Turismo: tavolo tecnico tra Segreteria di Stato e guide turistiche

Dopo l'incontro di ieri con i commercianti, proseguono i confronti voluti dalla Segreteria al Turismo con i rappresentanti delle categorie del settore. Nel pomeriggio il tavolo tecnico con le guide turistiche: 14, quelle autorizzate in Repubblica. “L'obiettivo – fa sapere Marina Tamagnini, segretario particolare di Augusto Michelotti – è annullare le distanze tra chi deve prendere decisioni e i destinatari di queste; il tutto nell'ottica della massima trasparenza e collaborazione”. Anche in questo caso gli incontri avranno cadenza mensile, per risolvere problemi ed elaborare proposte condivise.