Pst: presentata Foodsouvenir.it, la piattaforma multicanale per valorizzare i prodotti del territorio

Presentato Foodsouvenir.it, start up dedicato alla valorizzazione del territorio, insediata all'interno del Pst di San Marino. La piattaforma multicanale vuole raccontare e commercializzare le piccole produzioni artigianali e le specialità enogastronomiche di Romagna, San Marino e Montefeltro. Eccellenze locali che vengono racchiuse in una linea di scatole di eco-design da conservare e riutilizzare anche come veri e propri componenti d’arredo. Ogni “foodbox” è poi corredata da una rivista in cartolina che racconta le storie dei produttori, la loro passione per la terra, le ricette consigliate, gli itinerari turistici per raggiungerli.