Aeroporto Rimini - San Marino: record di utili nel 2016, + 1.128.019 euro

Il CdA di AIRiminum, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, in attivo per 1 milione 128mila euro. E' record di utili. "Il raggiungimento già al secondo anno di un risultato così eclatante – osserva l'amministratore delegato, Leonardo Corbucci - non deve però farci abbassare la guardia e distoglierci dal rispetto continuo dell’equilibrio economico: obbligo peraltro imposto da ENAC – sottolinea infine Corbucci - che dopo tre anni di eventuali perdite, ai sensi della convenzione, ritirerebbe la concessione trentennale ad AIRiminum".



