Italia, in arrivo manovrina e Def: interventi sul lavoro e 3 miliardi alle zone del sisma

Il ministro Padoan: "Da quest'anno nel documento includiamo i temi della disuguaglianza e del benessere"

Consiglio dei ministri ricco, quello che si riunisce nel pomeriggio: sul tavolo la cosiddetta “manovrina” e il Def, documento di economia e finanza che, negli obiettivi del ministro Pier Carlo Padoan, “oltre ad aggiornare il quadro macroeconomico e di finanza pubblica – spiega – da quest'anno include anche la trattazione dei temi della disuguaglianza e del benessere. Il Paese – continua il titolare del ministero dell'economia e delle finanze – è in una fase di transizione verso una crescita più solida, sostenibile e inclusiva”.

La crescita è stimata attorno all'1 o 1,1% al massimo. Il governo oggi traccia il percorso che seguirà fino alla fine della legislatura, cercando di conciliare i conti in regola con la spinta per l'economia. Si prospetta la riduzione del cuneo fiscale e il completamento del jobs act. In più, 3 miliardi in tre anni nelle zone colpite dal terremoto per far ripartire le imprese.



Francesca Biliotti