Pasqua 2017 in Italia? Numeri positivi per il turismo

In attesa di maggiori certezze sull'andamento delle prenotazioni sul Titano, uno sguardo alle aspettative per il week-end pasquale in Italia senza fare troppo affidamento sulle previsioni meteo

Il flusso turistico durante le festività pasquali in Italia sarà positivo. E' quanto prevede in queste ore Confesercenti: si attende infatti una crescita dell'1,2% dei pernottamenti. Trainano i turisti stranieri, +2,8% mentre quelli italiani risultano in calo dello 0,5%. Aumentano gli arrivi da Russia e Paesi dell'Est, mentre diminuiscono da Cina e Giappone. Prevalgono nelle preferenze dei villeggianti le località lacustri e di mare, entrambe sopra il 3%, seguite dalle città d'arte (+1,8%). Bene gli alberghi (+1,6%) ma anche gli agriturismi: si assiste tra l'altro ad una mini-ripresa per le strutture nelle zone terremotate del Centro-Italia.



Il cruccio in questi casi resta sempre il tempo. In considerazione dell'azione legale intentata nel 2014 dagli albergatori emiliano-romagnoli contro il meteoterrorismo, avventurarsi in previsioni troppo precise risulta ad oggi quantomeno azzardato. Domina quindi la cautela da parte dei siti e portali specializzati, i più arditi parlano di pioggia sabato e al massimo di tempo variabile domenica. Per ora quindi non si sbilanciano in attesa di maggiori certezze: perché si sa, “il tempo è denaro”.



sp