San Marino e i finanziamenti UE: lezione alla Csu del professor Mario Catani

Alla sede della Centrale Sindacale Unitaria nuovo appuntamento con il ciclo di seminari intitolato “Il lavoro dell'Europa”. Oggi ha relazionato il professor Mario Catani del Centro Ricerca per le relazioni internazionali dell'Università di San Marino. Ha affrontato il tema dei finanziamenti dell'Unione Europea. Gli abbiamo chiesto se San Marino, come paese terzo, può accedere ai finanziamenti Ue ed anche cosa cambia con l'accordo di associazione in fase di negoziato. In video le risposte