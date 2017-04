T.P@ay: "Nessuna segnalazione di problemi" pervenuta alle associazioni dei consumatori

Da circa 40 giorni i sammarinesi usano eslcusivamente le carte di credito del circuito T.P@y, sistema di pagamento sammarinese, in sostituzione del circuito “CartaSi”. Finora nessuna segnalazione di problemi alle associazioni consumatori.



Si temeva che la “migrazione” delle carte di credito“CartaSi” su “T.P@y” - il nuovo sistema di pagamenti a cui fanno riferimento, a San Marino, le carte di credito di 5 banche su 6 – non fosse indolore. Ma al momento lo Sportello Consumatori della Csdl e l'Asdico Cdls non hanno ricevuto segnalazioni specifiche come ci hanno riferito i presidenti delle due associazioni consumatori, Ivan Toni e Augusto Gatti. In una analisi pubblicata ai primi di febbraio sul blog di “Mr.Apps” erano stati evidenziati alcuni problemi per i servizi on line di “Apple” e “Tim” ma su tutti gli altri piu' comuni operatori dell'e-commerce , T.P@y – scriveva Mr.Apps – “funziona alla grande”.

Proprio in questi giorni, intanto, il Segretario di Stato Celli, in occasione dell'ultima riunione della commissione finanze, ha svelato un retroscena e cioè problemi, poi risolti, per la funzionalità di T.P@y, anche in fase “acquiring” e cioè per gli incassi su carta di credito. Problemi, ha detto Celli, che sono stati superati grazie al contributo attivo e ai buoni rapporti degli attuali vertici di Banca Centrale con Banca d'Italia. L'ostacolo all'epoca – ha riferito il Segretario alle Finanze – era reputazionale: nello specifico “la presenza, all'interno degli organi di amministrazione e negli assetti societari di T.P@y, di persone che non godevano dei requisiti di onorabilità”. Ostacoli che sono stati rimossi rendendo possibile l'operatività del sistema di pagamenti tutto sammarinese che, al momento, sembra funzionare senza problemi.



l.s.