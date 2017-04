Banche: in arrivo nuove regole per l'aumento del capitale sociale, vietato conferire immobili

In corso la consultazione per la modifica del Regolamento

Si chiude domani la consultazione avviata lo scorso 7 aprile da Banca Centrale e che mira a modificare il “Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria”, già oggetto di numerose revisioni nel tempo. In realtà, in questo caso, l'unico correttivo previsto riguarda l'articolo sul capitale sociale. Nel concreto, la nuova norma stabilirà che non saranno più ammessi conferimenti del capitale iniziale diversi da quelli in denaro. Con il nuovo regolamento, quindi, vietato utilizzare il valore di immobili o partecipazioni societarie per procedere ad aumenti o ricostruzioni del capitale sociale delle banche, capitale che – lo ricordiamo – in base alla Lisf, la Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi, non può essere inferiore a 13 milioni di euro.