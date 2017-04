T.P@Y: consegnate finora 9.589 carte di credito

In fase di ultimazione i processi per completa operatività su internet

Torniamo su T.P@Y, l'istituto di pagamento sammarinese. Le carte di credito consegnate sono finora 9.589 e la società fa sapere che si stanno ultimando i processi necessari per una completa operatività su internet. “Il progetto di issuing – comunica T.P@ay - è sostanzialmente completato nel rispetto dei tempi di progetto, quello di acquiring è in corso d’opera e consentirà una volta concluso entro l’anno corrente la gestione degli incassi su POS tramite carte di credito. Pertanto non ci sono problemi. Si procederà portando avanti il progetto di acquiring secondo la pianificazione prevista”.



l.s.