T.P@Y: l'ex presidente scrive a Rtv per smentire affermazioni Segretario Celli

Maria Grazia Angeli, primo presidente dell'di T.P@Y, chiede alla San Marino Rtv di smentire quanto affermato dal Segretario Celli in commissione finanze e riportato nel servizio della Tv di Stato, secondo cui “la presenza all’interno degli organi di amministrazione e negli assetti societari di T.P@Y di persone che non godevano dei requisiti di onorabilità” avrebbe impossibilitato l’attività dell’istituto di pagamento. "Affermazioni che non corrispondono a verità" scrive Angeli, riservandosi di "intraprendere ogni opportuna azione a tutela della mia onorabilità"



N.d.R: confermiamo quanto dichiarato dal Segretario Celli nel servizio "T.P@Y" di cui siamo peraltro in possesso di registrazione audio