T.P@Y: un utente segnala problemi nell'operatività con Pay Pal

In merito alla funzionalità delle carte di credito T.P@Y un utente ci segnala che non si possono effettuare trasferimenti di denaro on line, provenienti da Pay Pal. Tale operatività, precisa il sammarinese, precedentemente, era invece perfettamente funzionante. L'utente afferma che “tutti i sammarinesi che usano PayPal, e non sono pochi...non possono portare i soldi nel proprio conto nella banca sammarinese con conseguente perdita di liquidità nelle banche nel nostro paese”. Il sistema di pagamenti sammarinese T.P@Y, nella giornata di ieri, ci aveva riferito che “si stanno ultimando i processi necessari per una completa operatività su internet”.



l.s.