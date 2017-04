Apple: Mr. APPs ancora selezionata per la conferenza mondiale dei professionisti del settore mobile

Per il terzo anno la società sammarinese Mr. APPs srl, è stata selezionata da Apple per partecipare alla Worldwide Developers Conference 2017 che si terrà il prossimo giugno a San Josè in California. In una nota l'azienda ricorda che durante l'evento verranno presentate le novità dei nuovi sistemi operativi della casa di Cupertino. Il CTO di Mr. APPs srl, Samuele Mazza, che aveva già preso parte all’evento negli anni precedenti insieme allo sviluppatore Nicola Giancecchi, potrà quindi accedere alla conferenza tenuta direttamente dal CEO di Apple Tim Cook e trascorrere una settimana in compagnia dei principali ingegneri e tecnici Apple.



“Essere selezionati da Apple per la terza volta tra i migliori sviluppatori di applicazioni mobile e trascorre un’altra settimana in Silicon Valley in compagnia degli ingegneri e designer di Cupertino, premia l’impegno e la dedizione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro, e conferma le grandi qualità e capacità tecniche della nostra azienda sia livello nazionale che internazionale nel mondo delle applicazioni mobile.” commentano i vertici di Mr. APPs.