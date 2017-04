Coldiretti: 1.2 mld di euro per imbandire la tavola a Pasqua

Gli italiani hanno speso oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire la tavola di Pasqua, con più di 8 famiglie su 10 (83%) che hanno optato per il pranzo a casa propria o in quella di parenti e amici. Emerge dall'analisi Coldiretti-Ixè 'La Pasqua 2017 degli italiani'. Per Pasquetta, il 30% non rinuncerà al rito della gita fuori porta in parchi e aree protette.