Latte e formaggi: scatta l'obbligo di origine in etichetta

Niente piu' inganni per chi vuole acquistare latte e formaggi al 100% italiani. Scatta in Italia l'obbligo di indicare in etichetta su tutte le confezioni dei prodotti lattiero-caseari l'origine delle materie prime in maniera 'chiara, visibile e facilmente leggibile'. ''E' una svolta storica che permettera' di inaugurare un rapporto piu' trasparente e sicuro tra allevatori, produttori e consumatori'', commenta il ministro delle politiche Agricole Martina. Positivo anche il commento del Codacons, che chiede di estendere l'etichetta d'origine a tutti i prodotti alimentari.