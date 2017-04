Più di 7 milioni gli italiani che vivono in situazioni di disagio economico

I giovani dai 25 ai 34 anni faticano a trovare lavoro

Nel 2016, nonostante il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, è rimasta ferma all'11,9%, 7,2 milioni di persone, la quota di individui che vivono in nuclei che sperimentano sintomi di disagio. Lo ha detto il direttore del dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, Roberto Monducci, in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, Monducci ha evidenziato 'una situazione ancora sfavorevole per la fascia di età 25-34 anni', per la quale la ricerca di occupazione risulta sempre più difficile."Serve uno scatto dell'economia per centrare gli obiettivi di crescita del Pil previsti dal Governo per il 2017".