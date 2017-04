FMI: al via gli Spring Meetings, obiettivo crescita "sostenibile"

I Segretari di Stato Simone Celli e Andrea Zafferani sono a Washington per gli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale. Incontri all'insegna della crescita equa. E' questo, in sintesi, l'obiettivo dichiarato dal direttore dell'FMI, Christine Lagarde, nella conferenza stampa di apertura.



Lagarde ha esortato i leader del mondo a cooperare per promuovere un miglioramento dell'economia che sia “sostenibile”, per arricchire le vite di tutti. Per questo, gli ordinari strumenti della politica fiscale, monetaria e le riforme strutturali devono essere tagliati su misura per ogni Stato. Altro aspetto centrale, secondo Lagarde, è il rilancio della produttività, puntando su innovazione e scambi commerciali.



mt