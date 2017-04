Trasporti: su "Italia Oggi" plauso all'iniziativa imprenditoriale della Fratelli Benedettini

“Un servizio che ha contribuito al record raggiunto dall'aeroporto di Bologna: 7,7 milioni di passeggeri lo scorso anno con un utile di bilancio di oltre 10 milioni di euro”. E' il quotidiano economico "Italia Oggi" a citare il servizio shuttle per la tratta Rimini – Bologna ideato da Roberto Benedettini, come esempio virtuoso di iniziativa imprenditoriale. Nell'articolo il titolare della Fratelli Benedettini snocciola anche alcuni dati che danno il senso della buona riuscita del servizio: “Negli ultimi tre mesi – ricorda Benedettini – abbiamo trasportato 13mila viaggiatori, il 45% stranieri, che hanno trovato più semplice, comodo ed economico prendere lo shuttle, in pratica un metrò di superficie, piuttosto che recarsi in aeroporto con un'auto. L'obiettivo – aggiunge – è quello di creare una rete di shuttle: da febbraio effettuiamo il servizio dalla Romagna a Bologna verso gli scali di Firenze e Pisa; presto speriamo di partire con gli shuttle alla volta di Venezia e Milano, collegando anche altre regioni”.