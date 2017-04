Spring Meetings: sintonia Governo-Bcsm per il rilancio del settore. L'intervista al segretario di Stato Simone Celli

Sono ore di riunioni quelle in corso a Washington per gli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale. Impegnati negli incontri i segretari di Stato Simone Celli e Andrea Zafferani e i vertici di Banca Centrale.



Abbiamo raggiunto al telefono il responsabile delle Finanze per un aggiornamento sull'attività e un commento alle dichiarazioni di ieri dei vertici di Bcsm. Da Banca Centrale è stata infatti espressa la necessità di un sistema bancario efficiente in linea con gli standard internazionali. Sullo sfondo, rimangono gli Npl.



Celli si è detto concorde con le valutazioni compiute dalla governance di Bcsm, ha parlato dell'attenzione dell'FMI rispetto al "percorso riformatore intrapreso dal Governo" e di sviluppo a fronte di una crescita di San Marino ancora insufficiente. Attenzione espressa anche verso i piani di rilancio del sistema bancario. Un settore che - spiega il Segretario alle Finanze - dovrà essere in grado di operare anche in mercati extra europei.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista al segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli