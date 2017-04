Indagine Doing Busness diventa biennale, la spending review di Banca Mondiale penalizza San Marino

L'indagine annuale importante per attirare investitori esteri

A Washington per gli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale. Giornata conclusiva dei lavori anche per i vertici di Banca Centrale ed i Segretari Celli e Zafferani. Per San Marino l'occasione per il fare il punto sulla delicata situazione bancaria sammarinese.

Tra le novità il fatto che la Repubblica dovrà fare i conti con la spending review di Banca Mondiale. L'indagine Doing Business – ci ha anticipato il Segretario Zafferani- passerà da annuale a biennale

San Marino, sembra ormai certo per quanto non ancora definitivo, dovrà fare i conti insieme ad altri 34 piccoli stati con questa decisione ventilata nell'ottica del risparmio. Un problema per San Marino, che per attrarre investimenti necessita di una recensione annuale dell'indagine.

Nel video il segretario Andrea Zafferani