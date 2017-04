L'euro schizza a 1.0871 sul dollaro con il voto francese

Schizzano le quotazioni dell'euro ai primi scambi sui mercati internazionali dopo il primo round voto francese che vede in testa Emmanuel Macron: la moneta unica europea passa di mano a 1,0871 (1,071 venerdì sera a New York) mentre sullo yen è a 119,14. Le quotazioni dell'euro sono ora ai massimi da sei mesi contro il dollaro dopo il primo round voto francese che vede in testa Emmanuel Macron: la moneta unica europea passa di mano a 1,0871 dollari. Il voto francese spinge i contratti futures sui listini di Borsa europei e Usa. Spicca il rialzo di Parigi (+5,4%) sull'apertura del prossimo 17 maggio, davanti a Londra (+1,13%) Francoforte (+2,4%) e Madrid (+2,5%), mentre si muovono con maggior cautela i contratti basati sul Dow Jones (+0,8%) e sul Nasdaq (+0,9%) negli Usa. Borse asiatiche in rialzo: Tokyo +1,37%