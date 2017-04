Tremila test drive a RiminiOffRoad Show

Sfiorati i 3mila test drive, 190 gli appuntamenti d'affari con i top buyer del settore: sono alcuni dei numeri con cui si apprestano a spegnersi i motori della prima edizione di RiminiOffRoad Show, dedicato al 'pianeta fuoristrada'. La rassegna organizzata da IEG Italian Exhibition Group è stata inaugurata venerdì scorso alla fiera di Rimini e per tre giorni ha trasformato il quartiere espositivo riminese in un grande parco dei motori: da una parte i padiglioni con auto, moto, quad e bike, accessori e componenti; dall'altra l'enorme area di 54mila metri quadri con piste per test drive (quasi 3mila quelli effettuati), gare di cross e di rally. Buona la presenza dei marchi: Ssangyong ha presentato il nuovo modello di Suv sportivo Korando, e poi Toyota, Mitsubishi, Jeep e Suzuki con la loro gamma di modelli 4x4, i concessionari ACAR Confcommercio con la loro gamma di mezzi; inoltre, le principali aziende di accessori.