Alitalia verso il commissariamento, al referendum vincono i 'no'

Col 67% di 'no' i lavoratori Alitalia bocciano il preaccordo di salvataggio della compagnia, che va verso il commissariamento. "Rammarico e sconcerto; a rischio la ricapitalizzazione", dicono i ministri Calenda, Delrio e Poletti: "L'obiettivo del Governo è ora di ridurre al minimo i costi per cittadini e viaggiatori". Oggi previsto il cda per deliberare la richiesta di amministrazione straordinaria speciale. Matrimonio tra Meridiana e Qatar Airways: attesa già oggi la chiusura dell'accordo.