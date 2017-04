Turismo: boom di presenze sul Titano

Titano preso d'assalto dai turisti per il ponte del 25 aprile. Già da ieri, dopo un fine settimana tutto sommato tranquillo, la Repubblica ha fatto registrare il tutto esaurito perlomeno nei parcheggi. L'ondata di freddo dei giorni scorsi non ha quindi gelato il turismo. I dati di Assoturismo Confesercenti prevedono, complessivamente, circa 8 milioni di presenze che dovrebbero registrare una lieve crescita sullo scorso anno, soprattutto nelle regioni del nord-est. A trainare sono gli stranieri. Stime positive sia per le strutture alberghiere che per quelle complementari.