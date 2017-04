Asset banca. Giornale.sm pubblica lettera dei Commissari alla Vigilanza

Giornale.sm pubblica la lettera indirizzata al Coordinamento di Banca Centrale e firmata dai Commissari straordinari, Maurizio Dispinzeri e Giuseppe Pedrizzi che, dopo il provvedimento che ha rimesso in amministrazione straordinaria Asset Banca, hanno rimesso il mandato. "Commissariamento senza motivazione", il titolo scelto per sintetizzare un documento che parte dalla perdita di liquidità, subita dalla banca, precisando come il precipitare di questa situazione pregiudicherebbe il completamento delle verifiche finalizzate all'accertamento della reale situazione patrimoniale. Le verifiche, puntualizzano i Commissari, riguardano tra l'altro la qualità del portafoglio crediti, i profili relativi al rispetto della disciplina antiriciclaggio, la correttezza delle operazione di sottoscrizione del capitale sociale e la corretta appostazione a bilancio e valutazione delle partecipazioni. I Commissari indicano anche alla Vigilanza una serie di operazioni di smobilizzo di attivi a sostegno della liquidità.



Sonia Tura