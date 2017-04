Alitalia: lo Stato si tira fuori

“Alitalia è una società privata”, per questo motivo, il governo non parteciperà “a nessun aumento di capitale” deliberato dagli azionisti della compagnia aerea. Lo ha ribadito in aula il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, rispondendo al question time. Padoan ha inoltre ribadito che resta solo il commissariamento ai sensi della Legge Marzano e che il Governo "procederà con la massima celerità" all'apertura dell'amministrazione straordinaria di Alitalia, ove l'impresa ne faccia richiesta.



Intanto, con una nota, Alitalia fa sapere ai passeggeri che non cambia nulla in questa fase. "Non vi è stato e non vi sarà alcun impatto dell'attuale situazione sull'operatività e sulla programmazione dei voli operati dalla compagnia". Quindi voli e servizi si svolgeranno come previsto e senza alcuna modifica. I biglietti già acquistati sono quindi pienamente utilizzabili e sul sito web e tutti i canali di vendita della Compagnia sono disponibili e prenotabili tutti i voli futuri.