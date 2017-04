Google: Network Start Up Grind arriva ad Ancona

Primo evento il 3 maggio con i 4 incubatori delle Marche

Il progetto internazionale di Google for Entrepreneurs per "educare, ispirare e connettere" gli imprenditori di tutto il mondo, Startup Grind, arriva per la prima volta ad Ancona.

La più grande community per imprenditori, startuppers e tech lovers mondiale, con sede nella Silicon Valley, arriva nelle Marche per iniziativa dei quattro incubatori di imprese mThe Hive di Ancona, BpCube di Pesaro, JCube di Jesi e Hub21 di Ascoli. Startup Grind Ancona inizierà il 3 maggio alla Mole Vanvitelliana.

Startup Grind è stata fondata da Google for Entrepreneur nel 2010, e oggi rappresenta un network mondiale diffuso nei cinque continenti, con circa 1 milione di imprenditori supportati in oltre 200 città e 98 Paesi. In Italia, il network è presente a Milano, Torino, Roma, in Veneto, a Napoli, Cosenza e da ora anche ad Ancona.