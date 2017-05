“Rapporto sammarinese sull'impresa 2015/2016”, trend positivo nei bilanci

La Camera di Commercio ha presentato di recente il Rapporto. Più della metà delle imprese effettuerà investimenti nei prossimi mesi.

E' un risultato economico in equilibrio nel 2016 per le imprese sammarinesi rispetto all'anno precedente: lo si evince dal Rapporto della Camera di Commercio. Il 22% ha visto il suo reddito diminuire, contro un altro 22% che ha assistito ad un aumento, in mezzo un restante 56% di realtà imprenditoriali che rilevano invece una sostanziale stabilità. A registrare una variazione negativa sono per lo più l'industria manifatturiera alimentare e le attività finanziarie. Di contro i settori metalmeccanico e del commercio all'ingrosso guadagnano, da un anno all'altro, il miglior risultato. Sul fronte occupazione, solo il 9% delle imprese prevede nei prossimi mesi un aumento della forza lavoro, previsti tagli – viceversa - per il 7%, mentre la situazione rimarrà invariata nel 63% dei casi. Solo il 3% effettuerà investimenti significativi nel prossimo semestre, contro un 76% che dichiara una sostanziale paralisi: sono in ogni caso le realtà industriali di grandi dimensioni ad avere la maggior propensione ad investire. Le imprese che commerciano esclusivamente con l'Italia sono la stragrande maggioranza, l'80%. Le grandi si rivolgono più facilmente ai mercati esteri, in particolare quelle attive nel settore manifatturiero, seguono commercio e servizi. L'11% infine effettua vendite online, con ampi margini di crescita.



sp